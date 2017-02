Vaticano: "Preoccupazione per le politiche di Trump" - video

Di Alessandro Guerra mercoledì 1 febbraio 2017

Parla il sostituto per gli affari generali della segreteria di stato vaticana, mons. Angelo Becciu

Il Vaticano è preoccupato per le politiche del nuovo presidente americano Donald Trump. Arrivano oggi a tal proposito le dichiarazioni di monsignor Angelo Becciu, il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana.

Intervistato da Tg2000, il telegiornale di Tv2000, monsignor Becciu dice: "Certamente c’è preoccupazione perché noi siamo messaggeri di un'altra cultura, quella dell'apertura".

USA, proteste e manifestazioni contro Donald Trump. Lui conferma l’ordine contro gli immigrati "Torneremo a rilasciare i visti per tutti i Paesi non appena avremo rivisto e implementato politiche più sicure nei prossimi 90 giorni". Il commento fa seguito alle politiche di Trump sull'immigrazione, con la costruzione del muro in Messico e l'ordine esecutivo che vieta l’ingresso nel Paese, per i prossimi 90 giorni, ai cittadini in arrivo da Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan e Yemen e a tempo indeterminato per quelli in arrivo dalla Siria.

Il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana aggiunge: "Papa Francesco insiste anche sulla capacità d’integrare coloro che arrivano nella nostra società e cultura".