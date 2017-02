M5S attacca Napolitano: "Quello che dice non importa più a nessuno"

Di Alessandro Guerra giovedì 2 febbraio 2017

"L'ultimo a poter parlare di civiltà delle Istituzioni è proprio il poltronato a vita Napolitano e di quello che ha da dire non importa più a nessuno", scrive il M5S

Nella battaglia politica in vista delle prossime elezioni, battaglia che ora si concentra proprio sulla data del voto, arriva un nuovo attacco del Movimento 5 Stelle a Giorgio Napolitano.

Un post pubblicato oggi sul blog di Beppe Grillo commenta le ultime dichiarazioni del presidente emerito, secondo il quale bisognerebbe andare al voto non nel 2017 ma nel 2018, alla scadenza naturale della legislatura.

Nel post firmato genericamente "MoVimento 5 Stelle", si danno tre "notizie" all'ex capo dello stato: "Le condizioni per mandare avanti il governo sono mancate il 4 dicembre con la vittoria a stragrande maggioranza del NO"; "non si sarebbe tentata una riforma della Costituzione, di cui è stato la principale mascotte, con un Parlamento eletto con una legge giudicata poi incostituzionale"; "Napolitano non è più presidente della Repubblica".