Il commento di Donald Trump sull'attacco di questa mattina al Louvre di Parigi

Parigi, Louvre: uomo sospetto, militare spara - video Le ultime notizie su quello che è accaduto questa mattina al museo Louvre di Parigi "Get smart U.S.", fatti furba America. Così Donald Trump commenta i fatti accaduti questa mattina a Parigi, dove un uomo ha aggredito con un coltello quattro militari.

L'assalto di oggi è avvenuto nei pressi del Louvre: l'autore ha gridato “Allah Akhbar” poi è stato neutralizzato da uno dei militari.

Inevitabile il tweet del neo presidente americano, che ha parlato di attacco di un "nuovo terrorista radicale islamico". Facendo riferimento alla situazione "ancora una volta" delicata in Francia, paese nuovamente nel mirino, si rivolge ai cittadini del sui Paese, chiedendo di essere furbi e dunque di appoggiare le sue politiche.

A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S.