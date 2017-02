USA, Corte d’Appello respinge il ricorso di Donald Trump: lo stop ai rifugiati rimane sospeso

Di Daniele Particelli domenica 5 febbraio 2017

La Corte d'Appello di Washington ha respinto il ricorso d’urgenza presentato dal Dipartimento della Giustizia. Lo stop all'ingresso per i rifugiati rimane sospeso

Donald Trump si era detto certo di riuscire a ripristinare il discusso ordine esecutivo che per giorni ha vietato l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini in arrivo da sette Paesi a maggioranza musulmana, ma oggi è arrivata l’ennesima doccia fredda per il nuovo Presidente USA: la Corte d'Appello di Washington ha respinto il ricorso d’urgenza presentato nella giornata di ieri dal Dipartimento della Giustizia contro la sentenza del giudice James Robart.

La decisione è arrivata in nottata e adesso la Casa Bianca, come disposto dai giudici, avrà tempo fino a domani per presentare argomentazioni aggiuntive al caso in vista di una sentenza definitiva. Al momento, quindi, la sentenza emessa da Robart resta in vigore e il divieto di ingresso per i cittadini di Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen e Siria rimane sospeso.

Secondo quanto riferisce la stampa statunitense, nel ricorso d’urgenza presentato dal Dipartimento della Giustizia USA si sostiene che il giudice James Robart - nominato nel 2003 dal presidente George W. Bush e approvato all’unanimità dal Senato USA nel giugno 2004 - si è spinto troppo oltre e che soltanto il Presidente USA può decidere chi può e chi non può entrare negli Stati Uniti.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 febbraio 2017

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 febbraio 2017

Why aren't the lawyers looking at and using the Federal Court decision in Boston, which is at conflict with ridiculous lift ban decision? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 febbraio 2017