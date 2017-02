UK, 65 anni sul trono per la Regina Elisabetta II

Di Daniele Particelli lunedì 6 febbraio 2017

La Regina Elisabetta ha già raggiunto la residenza di Norfolk, la stessa in cui il padre George VI morì all’età di 56 anni il 6 febbraio 1952.

UK: la Regina Elisabetta II festeggia il regno più lungo della storia della corona britannica Oggi Elisabetta II festeggia un "record": il suo è il regno più lungo della storia della corona britannica. Per la giornata, come nel suo stile, la regina ha scelto la sobrietà

La Regina Elisabetta II celebra oggi i 65 anni di Regno. Un Giubileo di Zaffiro che segna un nuovo record personale per Elizabeth II e per la monarchia del Regno Unito più in generale.

Come accade ormai ogni anno, anche in questo 2017, nonostante l’importanza del numero, non ci saranno celebrazioni a cui prenderà parte la Regina, classe 1926, per un motivo molto semplice: i 65 anni del suo regno coincidono con i 65 anni dalla morte del padre, il Re George VI, scomparso prematuramente il 6 febbraio 1952.

Elizabeth, sulla carta mai destinata a diventare Regina - suo zio il Re Edoardo VIII abdicò a sorpresa nel 1936, senza mai venir incoronato, e al suo postò salì il fratello Giorgio VI, padre di Elisabetta - ha sempre associato quella data alla scomparsa del genitore e in questi 65 anni non ha mai preso parte ad alcune celebrazione di questo genere.

Il Paese celebrerà questa ricorrenza con una cerimonia vicino alla Torre di Londra e una processione, ma la Regina Elisabetta ha già raggiunto la residenza di Norfolk, la stessa in cui il padre George VI morì all’età di 56 anni il 6 febbraio 1952.