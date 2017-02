Elezioni Francia 2017, Marine Le Pen lancia la sua campagna elettorale

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 6 febbraio 2017

Al via la campagna elettorale del Front National di Marine Le Pen: "Prima la Francia".

Il Front National di Marine Le Pen ha lanciato la sua campagna elettorale alla convention di Lione, dove è iniziata la corsa del partito di destra francese nella campagna elettorale per le prossime presidenziali francesi: un'inizio col botto per Marine Le Pen, la quale non sembra voler lasciare scampo a Bruxelles dichiarando di voler sottrarre la Francia alla "tirannia degli eurocrati": insomma, se la Ue rifiuterà di accettare un vasto piano di riforme che il Front National vorrebbe proporre Le Pen ha promesso di indire un referendum sull'adesione all'Europa entro sei mesi dal suo insediamento.

"L'obbiettivo è di trovare entro sei mesi un compromesso che ci permetta di recuperare quattro sovranità: monetaria, economica, legislativa e territoriale. [...] Se l'Unione europea non accetterà, allora chiederò ai francesi di esprimersi con un referendum per liberarci da questo incubo e tornare liberi"

ha detto la candidata all'Eliseo, che nei sondaggi sul primo turno è in testa alla classifica e guarda dall'alto i suoi sfidanti.

La Le Pen ha poi duramente criticato l'immigrazione di massa, la globalizzazione e il fondamentalismo islamico, ribadendo di voler mettere "la Francia davanti a tutto e tutti": in piena retorica trumpista nel mirino è entrata anche la Nato: "Usciremo dal comando integrato dell'Alleanza atlantica e riesamineremo la nostra strategia diplomatica alla luce dei nostri interessi nazionali" ha aggiunto Marine con un chiaro riferimento alla Russia di Vladimir Putin. La leader del Front National ha poi lanciato la sfida ai due "totalitarismi" che nella sua narrazione della realtà minacciano la libertà e la Francia:

"Due ideologie che vogliono sottomettere il nostro paese. Una nel nome della finanza mondialista, l'altra nel nome di un Islam radicale"

Secondo gli ultimi sondaggi la formazione di ultradestra francese andrà al ballottaggio nel primo turno del 23 aprile ma, prevedibilmente, potrebbe essere sconfitta al secondo.