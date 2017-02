Mattarella in Calabria: "Dalla cultura la possibilità di un futuro migliore"

Di Alessandro Guerra lunedì 6 febbraio 2017

Il discorso del Capo dello Stato

Il presidente Sergio Mattarella è intervenuto questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico 2016/2017 dell'Università della Calabria. Il Capo dello Stato, accompagnato dai ministri dell'Interno Marco Minniti e della Pubblica istruzione Valeria Fedeli, dal sottosegretario all'Economia Tonino Gentile e dalla presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi, ha sottolineato l'importanza della cultura nel nostro Paese.

"La cultura da cui deriva non soltanto la spinta, la preparazione, le capacità, l'affinamento delle attitudini per impegnarsi nella vita sociale, ma anche una grande concezione rigorosa di legalità e la possibilità di immaginare, progettare, suggerire le indicazioni di comportamento alle istituzioni", ha detto Mattarella nel corso della cerimonia inaugurale che si è svolta nell'Aula Magna "Beniamino Andreatta".

Il presidente della Repubblica, che è stato accolto al suo arrivo dal Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, dal Sindaco di Rende, Marcello Manna, e dal Rettore dell'Ateneo, Gino Mirocle Crisci, ha aggiunto: "Dal tessuto di cultura del nostro paese deriva la prospettiva di una crescita, di una ripresa, di un futuro migliore".

Mattarella ha sottolineato i problemi del sud Italia e l'importanza dell'Università e del suo ruolo catalizzatore: "Il nostro paese complessivamente e il suo meridione, che ne è una componente essenziale e decisiva per la ripresa e il progresso della crescita, ha una quantità di energie che vediamo in questo territorio, come in tutto il meridione, ma anche in tanti territori del settentrione, manifestato dai tanti giovani che sono preparati, hanno studiato, ma non trovano lavoro, occupazione. Il nostro paese ha bisogno, particolarmente in queste zone, di catalizzatori per suscitare sbocchi, esiti positivi a questa ricchezza umana che vi è all'interno".