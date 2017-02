Prodi su Le Pen: "Se vince è finita per UE. Lei e Trump due volti dello stesso pericolo"

Di Alessandro Guerra martedì 7 febbraio 2017

Le dichiarazioni di Romano Prodi su Marine Le Pen e Donald Trump

Elezioni Francia 2017, Marine Le Pen lancia la sua campagna elettorale Al via la campagna elettorale del Front National di Marine Le Pen: "Prima la Francia". Cosa succede all'Unione Europa se Marine Le Pen vince le presidenziali francesi? "È finita", risponde senza mezzi termini Romano Prodi.

La candidata del Front National ha dichiarato nel suo discorso di candidatura che se vincerà lei la Francia uscirà dall'euro e spingerà anche per l'uscita dall'Unione Europea e dalla Nato. Ipotesi che allarmano Prodi.

"Trump fa la rivoluzione, annuncia scompigli, attacca la Germania e cerca di dividerla dal resto d'Europa, mina la difesa europea. Le Pen predica la morte della Ue e perfino della Nato. Siamo di fronte ad un doppio attacco coordinato: dall'estero e dall'interno. Trump e Le Pen sono i due volti dello stesso pericolo: non capisco come mai non si siano ancora sposati", aveva detto ieri Prodi a Repubblica.

Prodi sottolinea che una buona reazione da parte dell'Europa può essere la proposta di Angela Merkel di una UE a doppia velocità: "Sono due anni che lo ripeto: questa, in mancanza di una condivisa politica europea, è l'unica strada percorribile. Tutti insieme non si riesce a portare avanti il progetto europeo. La mossa della Cancelliera è benvenuta anche perché mi sembra che finalmente dia una prima risposta a Trump e a Le Pen".