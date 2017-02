Sondaggi politici: Graziano Delrio il ministro più "amato"

Di Alessandro Guerra giovedì 9 febbraio 2017

Sondaggi sul governo Gentiloni: leggero calo della fiducia dei cittadini. Delrio al top, in fondo Lotti e Costa

È Graziano Delrio il ministro più apprezzato del Governo Gentiloni. Repubblica ha diffuso oggi gli ultimi dati dell'abituale sondaggio realizzato da IPR Marketing sulla fiducia dei ministri del governo.

Al primo posto, e in crescita di 3 punti percentuali, il ministro delle infrastrutture e trasporti Graziano Delrio. Per lui la fiducia è del 32%.

Secondo posto della classifica per il titolare dell'economia, Pier Carlo Padoan, che è però in leggero calo. Stesso punteggio (30%) anche per la terza posizione di questo particolare podio, in cui c'è il ministro degli interni Domenico Minniti.

Seguono Orlando, Franceschini, Martina, Alfano, Galletti, Pinotti e Calenda, tutti tra il 24% e il 21% della fiducia dei cittadini.

Perde il 2% la nuova ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, 11esima in graduatoria.

Al di sotto del 10% di fiducia, a chiudere la classifica, Luca Lotti (sport) e Enrico Costa (affari regionali).

Oltre a Delrio, solo Calenda e Madia registrato un lieve aumento di consensi dalla rilevazione dello scorso mese.

In totale Paolo Gentiloni non può dirsi molto soddisfatto dei dati, visto che la media della fiducia ai ministri scende dal 20,9 al 20,2%.