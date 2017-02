Telefonata Trump-Xi. Il presidente Usa: "Sì a politica di una sola Cina"

La telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping. Trump concorda di onorare la politica di `una sola Cina´

Storica telefonata tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Come riferito dalla Casa Bianca, il presidente americano ha chiamato all'omologo cinese, una telefonata che riporta tranquillità nei rapporti Usa-Cina dopo il colloquio che proprio Trump ebbe con la presidente di Taiwan.

Nella chiamata di oggi, come riferisce la nota della Casa Bianca, Trump "concorda di onorare la politica di `una sola Cina´", dunque di non sponsorizzare la volontà di indipendenza di Taiwan.

Xi Jinping avrebbe chiesto a Trump di appoggiare la politica "una sola Cina" e Trump avrebbe risposto positivamente.

USA, la Corte d’Appello conferma la sospensione del bando anti-migranti di Donald Trump La Corte d'Appello di San Francisco ha confermato la sospensione del bando anti-migranti di Donald Trump, che punta ora alla Corte Suprema. La telefonata - dicono dalla Casa Bianca - è stata "estremamente cordiale" e i due capi di stato si sono invitati nei rispettivi paesi

Donald Trump non ha scritto alcun tweet a commento della telefonata con Xi, mentre sul social network si è espresso sulla conferma della sospensione del bando anti-migranti da parte della Corte d'Appello.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!