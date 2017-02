Corea Del Nord, lanciato un missile a medio a raggio. Giappone: “Assolutamente intollerabile”

Di Daniele Particelli domenica 12 febbraio 2017

Il missile a medio raggio è stato lanciato dalla base aerea di Banghyon verso il mar del Giappone ed è caduto in acqua e circa 500 chilometri di distanza.

La Corea Del Nord ha condotto un nuovo test balistico in barba alle sanzioni imposte dall’ONU a PyongYang e lo ha fatto nel giorno dell’incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Primo Ministro del Giappone Shinzō Abe in Florida.

Il missile a medio raggio è stato lanciato alle 7.55 ora locale - erano le 23.55 in Italia - dalla base aerea di Banghyon verso il mar del Giappone ed è caduto in acqua e circa 500 chilometri di distanza, secondo quanto riferito dalle autorità della Corea del Sud che per prime hanno denunciato l’accaduto.

Il test della Corea del Nord, il primo dall’insediamento di Donald Trump, non è ovviamente passato inosservato e nel corso della conferenza congiunta, lo stesso Trump e Shinzō Abe hanno condannato pubblicamente quel gesto di sfida. Abe ha definito il test “assolutamente intollerabile”, mentre Trump ha precisato il proprio impegno a rafforzare l’alleanza col Giappone.

La Corea nel Nord non ha ancora rilasciato una dichiarazione pubblica a commento del lancio o in risposta alle dichiarazioni di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone.