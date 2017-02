Di Maio: "Renzi deve togliere la fiducia al governo"

Di Alessandro Guerra domenica 12 febbraio 2017

Le dichiarazioni di Di Maio su elezioni politiche e sul caso Roma. "A me interessa che il segretario del Pd tolga la fiducia al governo Gentiloni e ci faccia andare a votare prima possibile"

"Il segretario del Pd che dovrebbe dimettersi? A me interessa che il segretario del Pd tolga la fiducia al governo Gentiloni e ci faccia andare a votare prima possibile", così il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio commenta la situazione politica con i giornalisti.

L'esponente del Movimento 5 Stelle ripete che vuole andare al voto il prima possibile: "Adesso sembra che l'attesa si sia trasformata nella direzione del Pd, nel congresso del Pd, nelle primarie del Pd. A noi di quella roba come cittadini non ci deve fregare niente. A noi interessa che il governo Gentiloni vada a casa il prima possibile e si torni a votare".

Oggi inoltre Di Maio è intevenuto sul caso Roma e sulla discusse dichiarazioni dell'assessore Berdini: "In questi giorni e in queste ore la sindaca sta prendendo una decisione perchè Berdini, ricordiamoci, ha consegnato le sue dimissioni e quelle sue dimissioni la sindaca le ha respinte con riserva. Però l'obiettivo è affrontare il tema stadio con un assessorato in piedi", ha detto ospite di In mezz'ora su Rai 3.