Corea del Nord, riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 13 febbraio 2017

L'ONU prova a reagire alle provocazioni di Kim: convocata riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza.

La dimostrazione dei muscoli nucleari della Corea del Nord, che nei giorni scorsi ha lanciato un vettore nel mar del Giappone innalzando non poco l'asticella in merito alla sicurezza in quel tratto di mare, continua a preoccupare fortemente la comunità internazionale: il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha convocato una riunione d'urgenza, oggi pomeriggio, su richiesta degli Stati Uniti, del Giappone e della Corea del Sud. Riunione nella quale si discuterà proprio di come reagire alle provocazioni di Pyongyang. La notizia è stata resa nota da un portavoce della missione statunitense all'Onu.

Anche l'agenzia di stampa nordcoreana ha confermato la notizia e definito "un successo storico" il lancio di un missile terra-terra di media e lunga gittata. Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha naturalmente espresso la sua grande soddisfazione per il successo del lancio: il missile ha percorso circa 500 chilometri prima di inabissarsi nel Mar del Giappone, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa sudcoreano.

Il lancio del missile, il primo dopo le elezioni statunitensi di novembre, è considerato un test della volontà di Pyongyang di saggiare le reazioni del neopresidente americano Donald Trump e dei paesi della regione. Trump, dal canto suo, ha immediatamente ribadito il sostegno al 100% degli Stati uniti al Giappone, principale alleato nella regione, mentre il premier nipponico Shinzo Abe ha definito il lancio del missile un gesto intollerabile.