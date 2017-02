Malesia, ucciso il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un

Di Daniele Particelli martedì 14 febbraio 2017

Le autorità malesi hanno precisato che al momento non ci sono sospettati.

Il fratellastro del leader della Corea Del Nord Kim Jong-un, Kim Jong-nam, è stato ucciso in un attacco dai contorni misteriosi mentre si trovava a Kuala Lumpur, in Malesia.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, Kim Jong-nam era in aeroporto in attesa di un volo per Macao quando una donna lo ha sorpreso alle spalle e ha coperto il suo volto con un panno imbevuto in una sostanza tossica.

In pochi istanti, lo ha confermato Fadzil Ahmat della polizia malese, il liquido ha ustionato il volto dell’uomo e i repentini soccorsi si sono rivelati vani. L’uomo, in possesso di un documento valso, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale di Putrajaya.

Dal 2011, quando alla morte del dittatore Kim Jong-il fu scelto il terzo figlio Kim Jong-un come successore, Kim Jong-nam aveva tenuto un basso profilo e trascorreva la maggior parte del suo tempo lontano dalla Corea del Nord, tra Macao, Cina e Singapore.

Le autorità malesi, dopo aver informato l’ambasciata nordcoreana, hanno precisato che al momento non ci sono sospettati e che stanno vagliando una serie di piste.