Bersani: "È Pd o PdRenzi? Scissione già avvenuta nella base"

Di Alessandro Guerra mercoledì 15 febbraio 2017

Le ultime dichiarazioni di Bersani sul Partito Democratico e la possibile scissione

"Qui il problema è se siamo il Pd o il Pdr, il Partito di Renzi": così Pier Luigi Bersani commenta la situazione nel Partito Democratico all'indomani della Direzione.

Parlando con i giornalisti a Montecitorio, l'ex segretario del partito manifesta i suoi dubbi nei confronti della linea Renzi in vista del congresso.

Proprio a proposito della data del congresso, Bersani dice: "Qui non è questione di calendario, quella è una tecnica. Qui il problema è se siamo il Pd o il Pdr, il Partito di Renzi. Io da Renzi non mi aspetto nulla, ma chi ha buonsenso ce lo metta. Perché siamo a un bivio molto serio".

Quando si parla di scissione nel Partito Democratico, Bersani fa notare come la base sia già molto divisa: "La scissione è già avvenuta tra la nostra gente. E io mi chiedo come possiamo recuperare quella gente lì".

La minoranza del Pd andrà all'assemblea Pd convocata per domenica? "Penso di sì - dice Bersani - Ma non lo so, qui non s'è deciso niente. Stiamo aspettando di capire se c'è una qualche riflessione".