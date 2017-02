Nato, Stoltenberg: "Con Trump per riconfermare unità transatlantica"

Di Alessandro Guerra giovedì 16 febbraio 2017

"Assolutamente certo che il messaggio che uscirà da questa riunione sarà centrato sull'unità transatlantica", ha detto il segretario della Nato

Si avvicina la riunione dei 28 ministri della Difesa della Nato e il segretario generale Jens Stoltenberg si mostra fiducioso sull'apporto degli Stati Uniti.

Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bruxelles, Stoltenberg si è detto "Assolutamente certo che il messaggio che uscirà da questa riunione sarà centrato sull'unità transatlantica e sull'importanza di fare fronte comune proteggendoci l'uno con l'altro, sullo sfondo di un fortissimo impegno da parte degli Stati Uniti".

Parole positive in tal senso sono arrivate da James Mattis, responsabile della Difesa statunitense nella nuova amministrazione Trump: "L'allenaza atlantica resta un pilastro fondamentale per gli Stati Uniti e per tutta la comunità transatlantica, legati come siamo gli uni agli altri", ha detto il responsabile del Pentagono prima del suo debutto alla riunione dei 28.

Stoltenberg ha parlato anche di altri temi, preannunciando che i ministri della difesa decideranno di stabilire un "Hub per il sud" nel Comando congiunto interforze di Napoli.