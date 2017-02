Toti: "Pd ha chiavi del governo, faccia chiarezza"

Di Alessandro Guerra giovedì 16 febbraio 2017

Le dichiarazioni di Giovanni Toti sulla tenuta del governo e sulla nuova legge elettorale.

Il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ha commentato la lotta interna del Pd invitando i Dem a "fare chiarezza con gli italiani".

Il tema è quello della tenuta e della durata del Governo Gentiloni: "Il Pd è il primo gruppo parlamentare, quindi si vedano domenica, litighino, facciano quello che vogliono ma poi credo che gli italiani si aspettino una parola di chiarezza", così Toti.

Il presidente della Regione Liguria ha detto: "Il Pd è uscito dalle elezioni del 2013 come primo schieramento politico alla Camera e al Senato, ha le chiavi di casa del governo, ha le chiavi di accensione o di spegnimento di questa legislatura e quindi credo che dovrebbero riflettere al loro interno e decidere che cosa fare per il futuro. Renzi farà la sua proposta e il partito la valuterà".

Toti si auspica di andare a votare il prima possibile. Sulla legge elettorale commenta: "Credo che si debba fare una legge elettorale efficace nel più breve tempo possibile e portare questo Paese al voto nel più breve tempo possibile perché il governo Gentiloni non sta risolvendo i moltissimi problemi che tre anni di governo Renzi non ha risolto e che neanche il governo Letta aveva risolto. Se si vota con una legge elettorale buona meglio perché se no si

rischia una legislatura pessima come quella che abbiamo appena vissuto".