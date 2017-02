Justin Trudeau al Parlamento europeo: "Voce Ue essenziale"

Di Alessandro Guerra giovedì 16 febbraio 2017

Il discorso di Justin Trudeau al Parlamento Europeo: "Il Canada sa che una voce europea efficace sulla scena internazionale è essenziale".

"Il Canada sa che una voce europea efficace sulla scena internazionale non solo è preferibile, ma essenziale", così il premier canadese Justin Trudeau nel suo discorso al Parlamento Europeo.

Ricevuto da Antonio Tajani, Trudeau ha sottolineato i valori e i meriti dell'Europa: "Sappiamo che l'Europa è il più grande fornitore di sviluppo e assistenza umanitaria e insieme i vostri Stati membri costituiscono la più grande economia al mondo".

Tra i principali temi trattati ovviamente c'è il Ceta, l'accordo commerciale tra Ue e Canada, appena approvato dall'Europarlamento (408 voti favorevoli, 254 contrari e 33 astenuti): "Se avremo successo, il Ceta diventerà il modello per tutti i futuri ambiziosi accordi commerciali. Se non lo avremo, potrebbe essere uno degli ultimi", ha commentato.

Nella successiva conferenza stampa, il presidente Tajani ha affrontato anche il tema dei rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump: "I rapporti fra Europa e Canada sono molto importanti per spianare la strada per un miglior rapporto fra Unione Europea e Stati Uniti d'America. Noi vogliamo lavorare con gli americani e nei prossimi anni il lavoro col Canada è molto importante in questo senso".