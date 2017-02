Assemblea Pd, l'intervento di Matteo Renzi - video

Di Alessandro Guerra domenica 19 febbraio 2017

Il video integrale dell'intervento

Si è aperta oggi la fase congressuale del Partito Democratico. La lunga giornata di lavori all'hotel Parco dei Principi a Roma è iniziata (con un'ora di ritardo) con la comunicazione del presidente del partito Matteo Orfini: "Sono arrivate le dimissioni formali del segretario e quindi per statuto si prevede la convocazione dell'assemblea".

Nel suo lungo intervento, Matteo Renzi ha annunciato la sua ricandidatura alla guida dei Dem e la sfida alla minoranza che vorrebbe la scissione: "Mettetevi in gioco, non potete chiedere a chi si dimette di non candidarsi perché così si evita la scissione. Perché questa non è una regola del gioco democratico".

Renzi ha sottolineato i mali attuali del Pd, che da tempo discute ormai più dei guai interni che delle grandi questione politiche: "Fermiamoci, fuori ci prendono per matti. Oggi discutiamo ma poi mettiamoci in cammino".

Presenti vari ministri così come il presidente del consiglio Gentiloni, seduto a fianco di Renzi. A intervenire, tra gli altri, anche Walter Veltroni, che si è rivolto principalmente alla minoranza chiedendo di evitare la scissione. L'ex segretario ha sottolineato la vocazione maggioritaria del Pd e non ha risparmiato qualche velata critica alla precedente gestione Renzi.

È convocata per martedì alle 15 la Direzione che nominerà la commissione congressuale che gestirà i prossimi tempi, con il congresso e le successive primarie previste per maggio.