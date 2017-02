La nota della minoranza PD: "Renzi ha scelto strada della scissione"

Di Alessandro Guerra domenica 19 febbraio 2017

Dopo l'Assemblea Pd arriva la nota della minoranza del partito, firmata da Enrico Rossi, Roberto Speranza e Michele Emiliano

Dopo la lunga giornata dell'Assemblea del Partito Democratico, arriva la nota della minoranza che apre la strada verso la scissione.

A firmare la nota sono Enrico Rossi, Roberto Speranza e Michele Emiliano, quest'ultimo apparso in versione di mediatore solo qualche ora prima nel suo intervento all'Assemblea. La nota che arriva in serata è però durissima.

"Anche oggi nei nostri interventi in assemblea c'è stato un ennesimo generoso tentativo unitario. È purtroppo caduto nel nulla", scrivono i tre firmatari.

L'accusa: "Abbiamo atteso invano un'assunzione delle questioni politiche che erano state poste, non solo da noi, ma anche in altri interventi di esponenti della maggioranza del partito. La replica finale non è neanche stata fatta".

La conclusione della nota lascia pochi spazi all'interpretazione: "È ormai chiaro che è Renzi ad aver scelto la strada della scissione assumendosi così una responsabilità gravissima".