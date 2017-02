Primarie Pd 2017, data e candidati: voto il 7 maggio e Renzi sfidato da Orlando?

Di Alessandro Guerra lunedì 20 febbraio 2017

Il giorno dopo l'Assemblea del Pd è già tempo di Congresso, con l'attenzione focalizzata alle Primarie che stabiliranno il nuovo segretario del Partito Democratico. È prevista per domani la Direzione Pd che nominerà la commissione che detterà tempi e regolamento del Congresso e delle primarie. Ecco cosa sappiamo per adesso delle primarie Pd 2017.

La data delle primarie Pd 2017

Il piano di Renzi è quello di andare a votare domenica 7 maggio 2017. Uno scenario che potrebbe poi prevedere le elezioni politiche già a settembre.

I candidati delle primarie Pd 2017

L'unica candidatura al momento sicura è quella del segretario dimissionario Matteo Renzi. Chi saranno gli sfidanti?

La nota della minoranza PD: "Renzi ha scelto strada della scissione" Dopo l'Assemblea Pd arriva la nota della minoranza del partito, firmata da Enrico Rossi, Roberto Speranza e Michele Emiliano Molto dipende dalla probabile scissione con la minoranza Dem. Se Michele Emiliano deciderà di rimanere nel Pd, sarà quasi certamente uno degli sfidanti di Renzi alle primarie. Il governatore della Regione Puglia, nel suo discorso di ieri, è sembrato non così convinto della scissione, ma la sua posizione è cambiata poco dopo con la nota ufficiale firmata da lui insieme a Rossi e Speranza.

L'assemblea di ieri lancia un nuovo possibile candidato alle primarie: Andrea Orlando, attuale ministro della giustizia. Nel suo discorso, il guardasigilli ha detto: "Dobbiamo rifondare il Partito democratico perché le fratture di oggi rischiano di ripetersi in futuro. Quale che sia il percorso io credo che nulla giustifichi una rottura o una scissione: il tema non è più sinistra nel Pd, ma che il Pd sia più una forza di centrosinistra per sconfiggere le diseguaglianze". Potrebbe essere proprio Orlando l'anti-Renzi alle primarie del 7 maggio.