USA, Trump e il commento sull’incidente in Svezia mai avvenuto: “L’ho sentito su Fox News”

Di Daniele Particelli lunedì 20 febbraio 2017

Cosa è successo venerdì sera in Svezia? Nulla, ma Fox News e Donald Trump la pensano diversamente.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci ha ormai abituato a dati e statistiche che non hanno un fondo di verità, snocciolati durante conferenze stampa e interviste senza possibilità di contraddittorio, dati che giocano a proprio favore che, come è stato dimostrato, arrivano da emittenti televisive come Fox News - vicina al partito repubblicano - o da fonti ritenute poco attendibili.

La stampa statunitense, quella che Trump definisce “fake news” solo perché non in linea col proprio pensiero, si affanna a smentire ogni dichiarazione o numero sparato a caso dal nuovo Presidente. Stavolta, però, l’ultima folle dichiarazione di Trump ha avuto una eco internazionale.

Sabato, parlando a una folla di sostenitori, Trump ha elencato una serie di attacchi e attentati avvenuti in Europa negli ultimi mesi, dalla Germania al Belgio, passando per gli eventi di Nizza e Parigi. E poi:

Guardate cosa è successo la notte scorsa in Svezia. Chi l’avrebbe mai detto!

Nulla è accaduto in Svezia nella giornata di venerdì e quella dichiarazione ha fatto inevitabilmente il giro del Mondo, al punto che la stessa Svezia ha chiesto delucidazioni, a cominciare dall’ex primo ministro Carl Bildt, che ha deriso Trump su Twitter:

Svezia? Attacco terroristico? Cosa si è fumato?

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19 febbraio 2017

Stavolta il Presidente Trump non è riuscito a fingere che nulla sia accaduto, non è riuscito a ignorare il clamore provocato come accaduto in altre occasioni, e poche ore fa è tornato su Twitter per ammettere che quella dichiarazione non era il frutto di un briefing da parte dell’intelligence USA, ma di una notizia trasmessa da Fox News:

La mia dichiarazione a proposito di quanto accaduto in Svezia si riferiva a una notizia trasmessa da Fox News sull’immigrazione e la Svezia.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 febbraio 2017

Donald Trump, come accaduto innumerevoli volte, ha sentito qualcosa su Fox News - che ha una lunga storia di notizie e allarmi dati senza alcuna verifica - e l’ha usata come dato per supportare i propri ideali e, cosa ancor più grave, per supportare le azioni che intende intraprendere durante la sua presidenza.