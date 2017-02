Pd: nuova area Orlando-Cuperlo-Damiano

Di Alessandro Guerra lunedì 20 febbraio 2017

Nuova area Dem dopo la riunione tra Andrea Orlando, Gianni Cuperlo e Cesare Damiano

Continuano i movimenti all'interno del Pd in seguito alle novità emerse nella giornata di ieri, con la sempre più vicina scissione della minoranza Dem.

Secondo quanto comunica l'Ansa, si sarebbe già formata una nuova area che rappresenterebbe l'ala più a sinistra del Pd dopo la scissione. La nuova area sarebbe stata sancita da una riunione svoltasi ieri sera tra Andrea Orlando, Gianni Cuperlo e Cesare Damiano.

I tre ex-esponenti dei Ds starebbero già lavorando in vista del congresso e della possibile candidatura di Orlando a sfidante di Renzi nelle primarie del Pd.