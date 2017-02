Michele Emiliano lascia gli scissionisti e sfida Renzi alle primarie Pd

Di Alessandro Guerra martedì 21 febbraio 2017

Le ultime notizie sulla posizione di Michele Emiliano nei confronti della scissione della minoranza del Pd

È uno dei personaggi più in vista del momento: Michele Emiliano, in bilico tra la decisione di uscire dal Partito Democratico e quella di rimanerci per sfidare Renzi dall'interno, sembra aver deciso la sua posizione dopo giorni in cui le sue dichiarazioni e i suoi interventi sono apparsi a tutti interlocutori.

La decisione del governatore della Puglia è quella di lasciare gli scissionisti e restare nel Partito Democratico.

La nota della minoranza PD: "Renzi ha scelto strada della scissione" Dopo l'Assemblea Pd arriva la nota della minoranza del partito, firmata da Enrico Rossi, Roberto Speranza e Michele Emiliano Le voci sulla scelta di Emiliano si fanno più incessanti nel corso della giornata, e nel primo pomeriggio anche l'Ansa lo scrive: "Emiliano ha deciso: resta nel Pd. Il governatore pugliese parteciperà oggi alla direzione sulle regole al Nazareno".

La conferma in tal senso arriverà nel pomeriggio di oggi, quando Emiliano - che dovrebbe essere al Nazareno per la direzione Dem - dovrebbe ufficializzare la sua scelta e la conseguente candidatura a sfidante di Renzi al Congresso del partito, con il voto delle primarie che dovrebbe tenersi il 7 maggio.

Emiliano dunque lascia gli scissionisti Enrico Rossi e Roberto Speranza, probabilmente mai convinto del tutto dell'opportunità di entrare in una forza politica legata a figure da lui distanti come quella di Massimo D'Alema.