McMaster è il nuovo consigliere della sicurezza nazionale USA

Di Andrea Spinelli Barrile martedì 21 febbraio 2017

Trump archivia così la pratica e le polemiche con il predecessore.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato il tenente generale dell'esercito Herbert Raymond McMaster nuovo consigliere di sicurezza nazionale, archiviando così definitivamente la pratica, e le polemiche, del dimissionario Michael Flynn, costretto a dimettersi dopo aver fuorviato il vicepresidente Mike Pence sulle discussioni che ha avuto con l'ambasciatore russo sulle sanzioni Usa nei confronti di Mosca.

Parlando ai giornalisti presso la sua residenza di Mar-a-lago, a Palm Beach in Florida, Trump ha definito McMaster, un esperto di anti-insurrezione:

"È un uomo di grande talento e grandissima esperienza, ho letto molto di lui in questi giorni, è molto rispettato in campo militare e siamo onorati di averlo con noi. Conosce bene il generale Keith Kellogg che sarà il suo capo di Stato maggiore, lavoreranno insieme sono certo che faranno un lavoro unico"

McMaster è considerato un abile stratega militare, noto per il suo ruolo nelle guerre in Iraq e in Afghanistan.