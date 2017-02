Rosa Maria Di Giorgi nuovo vicepresidente del Senato

Di Alessandro Guerra mercoledì 22 febbraio 2017

Il profilo di Rosa Maria Di Giorgi, eletta oggi alla vicepresidenza del Senato della Repubblica

Valeria Fedeli, ministro dell'istruzione del Governo Gentiloni. Chi è La biografia di Valeria Fedeli, ministro dell'istruzione nel Governo Gentiloni Da oggi Rosa Maria Di Giorgi è il nuovo vicepresidente del Senato della Repubblica. Prende il posto di Valeria Fedeli, che è diventata ministro della Repubblica nel Governo Gentiloni.

La votazione avvenuta questa mattina a Palazzo Madama ha visto Di Giorgi eletta a scrutinio segreto con 149 sì.

Senatrice del Partito Democratico eletta nelle politiche del 2013, Di Giorgi ha alle spalle una carriera politica tutta sviluppata in Toscana.

Laureata in lettere e filosofia, ricercatrice al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) di Firenze, ha lì diretto il settore che si occupa di innovazione e semplificazione nella Pubblica Amministrazione. Poi è entrata nel Comitato Scientifico Nazionale del Dipartimento ICT (Information and Comunication Technology) del CNR, scrivendo anche pubblicazioni scientifiche come “L’informatica del diritto” (Giuffrè 2004) e “Lo Stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete” (ESI 2006).

A fine anni '90 i primi incarichi politici di rilievo: capo gabinetto del sindaco di Firenze Primicerio e poi assessore alla cultura con Domenici.

È stata poi eletta al Consiglio Comunale di Firenze: il primo mandato dal 2004 al 2009, dove ha svolto anche l'incarico di vice-presidente del consiglio; il secondo dal 2009, quando è stata chiamata dall'allora sindaco Matteo Renzi che le ha affidato la delega all'Educazione, alla Legalità e ai Rapporti con il Consiglio Comunale.

Senatrice da febbraio 2013, dal mese successivo è entrata a far parte del Consiglio di Presidenza del Senato con il ruolo di Senatrice Segretaria della Presidenza del Senato.

Sul suo sito ufficiale, da cui sono tratte le foto della gallery in alto, anche qualche nota biografica personale: