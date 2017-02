Raggi in ospedale, Grillo: "Forza Virginia, sei una roccia"

Di Alessandro Guerra venerdì 24 febbraio 2017

I tweet dal Movimento 5 Stelle per Virginia Raggi, dopo il suo ricovero in ospedale

La sindaca di Roma Virginia Raggi, ricoverata questa mattina in seguito ad un malore, sta bene: è in netto miglioramento e le sue condizioni non destano preoccupazione.

"Sono stati eseguiti gli accertamenti clinici e diagnostici necessari e non sono state riscontrate alterazioni significative", ha detto il responsabile del pronto soccorso Massimo Magnanti. "Le condizioni cliniche appaiono in netto miglioramento. Il sindaco verrà mantenuto in osservazione per valutare la sua dimissibilità nelle prossime ore", ha aggiunto.

Nel frattempo la vicinanza a Virginia Raggi è stata dimostrata dai colleghi del Movimento 5 Stelle attraverso i social network. Beppe Grillo ha lanciato l'hashtag #ForzaVirginia e ha scritto in un tweet: "Sei una roccia! Io e tutto il MoVimento 5 Stelle ti siamo vicini!".

#ForzaVirginia! Sei una roccia! Io e tutto il MoVimento 5 Stelle ti siamo vicini! — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 24 febbraio 2017

Dal sito di Grillo è stato lanciato anche un appello ai giornalisti: "#ForzaVirginia! Sei una roccia! Tutto il MoVimento 5 Stelle ti è vicino in questo momento. Chiediamo ai giornali e alle TV di rispettare la privacy del sindaco di Roma Virginia Raggi, come avvenuto recentemente per il presidente Gentiloni. La morbosità della telecamera fissa del Corriere della Sera davanti l'ingresso dell'ospedale che trasmette da due ore, non aggiunge alcun contenuto informativo. Restate umani".

Luigi Di Maio twitta: "Virginia Raggi ha avuto un malore, adesso è al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri. Siamo tutti con te. Non mollare. Daje Virgì!".

Virginia Raggi ha avuto un malore, adesso è al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri.

Siamo tutti con te. Non mollare. Daje Virgì! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 24 febbraio 2017

Anche la grande nemica politica di Raggi all'interno del M5S, Roberta Lombardi, dedica un tweet affettuoso alla collega.

Forza Virginia, rimettiti presto. Ti siamo vicini! @virginiaraggi — Roberta Lombardi (@robertalombardi) 24 febbraio 2017

L'europdeputato grillino Ignazio Corrao scrive "Stanno facendo di tutto per farti crollare ma non ci riusciranno".