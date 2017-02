Il Messico è pronto a tassare le esportazioni negli Stati Uniti

Di Daniele Particelli sabato 25 febbraio 2017

Il ministro degli esteri Luis Videgaray si è detto pronto all’imposizione di tasse sui beni che gli Stati Uniti importano dal Messico.

USA, Donald Trump: “Il muro arriverà prima del previsto” "Stiamo costruendo il muro. Anzi, cominceremo molto presto. Siamo già molto molto avanti sulla tabella di marcia".

Il Messico ha replicato alle nuove dichiarazioni del Presidente USA Donald Trump a proposito della costruzione del muro al confine col Messico, anticipando che in caso di sanzioni imposte al Paese per il finanziamento della costruzione, anche il Messico si vedrà costretto a rispondere nello stesso modo.

Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Luis Videgaray, che si è detto pronto all’imposizione di tasse su una serie di beni che gli Stati Uniti importano dal Messico, così come si vocifera voglia fare Trump per i beni importati in Messico dagli Stati Uniti.

La costruzione del muro non è ancora iniziata e al momento non è stato stabilito quali aziende se ne occuperanno. Il governo USA inizierà ad accettare proposte e progetti il mese prossimo e una prima scrematura sarà fatta entro il 20 marzo prossimo.

Dopo quella data i candidati rimanenti dovranno avanzare una proposta economica e da lì si procederà alla scelta dei vincitori.