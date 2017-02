USA, Donald Trump non parteciperà alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca

"Non parteciperò alla cena dell’Associazione dei Corrispondenti alla Casa Bianca quest’anno. Auguro a tutti il meglio e spero che passino una bella serata!"

Barack Obama e il saluto alla stampa con tanto di mic drop | Foto e Video Barack Obama ha salutato la stampa alla cena dei corrispondenti e la lasciato il microfono come i rapper e i comici. Allusioni anche al fatto di volere Hillary Clinton come suo successore. Il video Couch Commander.

Nuovo capitolo della guerra che Donald Trump e la sua amministrazione stanno facendo apertamente alla stampa. Dopo aver escluso una grossa fetta di giornalisti dal briefing di venerdì alla Casa Bianca, il Presidente USA ha annunciato via Twitter che non prenderà parte alla consueta cena dell'associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca, un evento che ogni anno vede la partecipazione di celebrità, giornalisti e politici e dello stesso Presidente degli Stati Uniti d’America.

Barack Obama era riuscito a trasformare quel galà annuale in un evento molto seguito e divertente, con discorsi e battute diventati virali anche online. C’era molta attesa per l’evento di quest’anno, in programma per il 29 aprile prossimo, e la mancata partecipazione di Trump era nell’aria. Visto lo stato attuale dei rapporti tra il Presidente e la stampa, sembrava poco plausibile che Trump volesse trascorrere una serata a mangiare insieme a tanti di quei giornalisti che continua a definire “fake news”, senza contare le difficoltà nel trovare celebrità di rilievo pronte a sedersi al tavolo con Trump.

Ieri l’annuncio ufficiale:

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!