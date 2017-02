Romania, migliaia di manifestanti formano bandiera della UE

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 27 febbraio 2017

Continuano le proteste e le manifestazioni di piazza in Romania, contro il governo e per l'UE.

Una enorme bandiera dell'Unione Europea. È quella formata da migliaia di manifestanti a Bucarest, capitale della Romania, scesi in piazza domenica per l'ennesima volta, per chiedere ancora le dimissioni del primo ministro Sorin Grindeanu. I manifestanti considerano l'Unione Europea un importante alleato nella lotta alla corruzione di cui è accusato il governo scoial-democratico.

Diverse migliaia di manifestanti si sono uniti nella piazza principale formando la bandiera dell'Unione Europea nel 27esimo giorno di proteste contro il governo di centro sinistra.