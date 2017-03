USA, bufera sul Procuratore Generale Jeff Sessions: “Ha mentito sui contatti con la Russia”

Di Daniele Particelli venerdì 3 marzo 2017

"Non ha detto nulla di sbagliato. Avrebbe potuto formulare più chiaramente la propria risposta, non l’ha fatto intenzionalmente".

I rapporti tra la Russia e l’amministrazione di Donald Trump continuano ad essere al centro di polemiche. Stavolta a finire nel mirino è stato il nuovo Procuratore Generale degli USA, Jeff Sessions, confermato dal Senato lo scorso febbraio.

A gennaio, durante l’udienza di conferma della sua nomina, Sessions è stato interpellato sui rapporti tra il governo russo e la campagna presidenziale di Donald Trump - “se ci fossero prove che qualcuno affiliato alla campagna di Trump abbia comunicato col governo russo, nel corso della campagna, lei cosa farebbe?” - e la sua risposta è stata molto chiara:

Non sono a conoscenza di attività simili. Ho fatto parte una o due volte di quella campagna e non ho avuto alcuna comunicazione con i Russi. Non posso fare commenti.

In queste ultime ore, invece, è emerso che Jeff Sessions ha incontrato l’ambasciatore russo Sergei Kislyak nel proprio ufficio nel mese di settembre, in piena campagna presidenziale, e ha preso parte pochi mesi prima a un incontro a cui hanno partecipato anche diversi delegati della Russia.

I democratici, già fortemente contrari alla nomina di Sessions, hanno chiesto a gran voce le sue dimissioni, ritenendolo colpevole di aver mentito sotto giuramento e di aver rimosso ogni riferimento al proprio nome da un’inchiesta dell’FBI su un possibile intervento della Russia nelle elezioni statunitensi che hanno visto vincere Donald Trump.

Sulla questione è già intervenuto il Presidente Trump, che ha difeso Sessions a spada tratta, definendolo “un uomo onesto” e spiegando che “non ha detto nulla di sbagliato. Non l’ha fatto intenzionalmente, avrebbe potuto formulare più chiaramente la propria risposta”.

Jeff Sessions is an honest man. He did not say anything wrong. He could have stated his response more accurately, but it was clearly not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 marzo 2017

