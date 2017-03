USA, Trump accusa Obama: “Ha messo sotto controllo i miei telefoni”

Di Daniele Particelli sabato 4 marzo 2017

"Terribile. Ho appena scoperto che Obama ha tracciato le mie comunicazioni nella Trump Tower prima della vittoria. Non ha trovato niente. Questo è Maccartismo!"

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua ad attaccare apertamente il suo predecessore e dopo aver accusato Barack Obama di avere un ruolo nelle proteste contro la nuova amministrazione e nelle fughe di notizie delle ultime settimane, stavolta ha dichiarato che Obama avrebbe messo sotto controllo il suo telefono cellulare.

L’accusa, come al solito, arriva via Twitter:

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 marzo 2017

Non sappiamo che la notizia arrivi direttamente da Fox News - la ben poco affidabile fonte usata da Trump in più di un’occasione - ma quello che è certo è che, come ogni volta, le accuse di Trump non sono supportate da alcuna prova.

Nei tweet successivi il nuovo Presidente si chiede se sia legale quello che Obama avrebbe fatto e si dice pronto a scommettere che un buon avvocato possa tirarci fuori un grande caso. E poi:

Quanto è caduto in baso Obama per aver intercettato le mie comunicazioni durante un processo elettorale sacro. É di nuovo Nixon/Watergate. Cattiva (o malata) persona!