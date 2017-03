Iraq, l'Isis arretra a Mosul ovest

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 6 marzo 2017

Prosegue la battaglia per la liberazione di Mosul ovest, ultimo grande bastione dell'Isis nel nord dell'Iraq.

Proseguono i duri combattimenti nella parte occidentale di Mosul, capoluogo nella piana di Ninive (nord dell'Iraq), tra i miliziani dell'Isis e le forze governative irachene e peshmerga curdi lanciate alla riconquista della città e che hanno ripreso diverse aree dei quartieri occidentali dopo avere lanciato il 19 febbraio quella che considerano la spallata decisiva.

L'avanzata, incessante, è comunque rallentata oltre che dalla feroce resistenza, anche dalle piogge che hanno trasformato le strade in fiumi di fango e reso difficile il supporto aereo. Le forze irachene hanno assunto il controllo del ponte al-Hurriya di Mosul, il secondo collegamento tra le sponde del fiume Tigri che divide la città strappato allo Stato islamico.

Secondo quanto rivelato dalle agenzie stampa riferite da Askanews nel video in testa a questo post fondamentale in questa fase della battaglia si sarebbe rivelato l'impiego dei cecchini dei reparti governativi iracheni."

All'inizio ci siamo infiltrati con unità del reggimento "Scorpione", della Prima brigata della Divisione di risposta rapida e con cecchini equipaggiati con visori notturni del nostro battagliane che si sono posizionati per tenere sotto controllo la zona e garantire l'appoggio a terra. Se Dio vorrà, avanzeremo verso gli edifici della Provincia"

ha spiegato il capitano al-Muqdad Mnahy, responsabile della squadre di cecchini delle forze speciali irachene.

La parte orientale della città, ultima roccaforte dei guerriglieri islamisti in Iraq, era stata ripresa a gennaio mentre la parte occidentale rappresenta oggi il centro urbano più importante ancora nelle mani dell'Isis, a parte Raqqa, in Siria, e la località di Tal Afar, tra Mosul e il confine siriano. La caduta dei bastioni occidentali segnerebbe la fine effettiva del cosiddetto Califfato transnazionale proclamato da Abu Bakr al-Baghdadi proprio in una moschea di Mosul ovest nel 2014. Oltre 45.000 persone sono state costrette nelle ultime settimane a lasciare le proprie case per darsi alla fuga.