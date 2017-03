USA, Trump firmerà oggi un nuovo ordine esecutivo contro l’immigrazione

Di Daniele Particelli lunedì 6 marzo 2017

Donald Trump ci riprova dopo la sentenza della Corte d’Appello contro il bando anti-migranti.

USA, la Corte d’Appello conferma la sospensione del bando anti-migranti di Donald Trump La Corte d'Appello di San Francisco ha confermato la sospensione del bando anti-migranti di Donald Trump, che punta ora alla Corte Suprema.

Kellyanne Conway, consigliera di Donald Trump dal dicembre dello scorso anno, ha confermato alla stampa statunitensi che il Presidente USA è pronto a firmare un nuovo ordine contro l’immigrazione, simile in tutto e per tutto a quello che lo scorso gennaio ha provato una valanga di polemiche ed è stato bloccato da un giudice.

Era stato lo stesso Trump, poche settimane fa, ad annunciare ai giornalisti la stesura di un nuovo ordine e oggi sembra proprio che la firma sia in arrivo - e con essa una nuova valanga di giuste polemiche.

Il testo del nuovo ordine esecutivo non è stato ancora pubblicato, ma Conway ha anticipato a Fox News che il divieto di ingresso negli Stati Uniti per 90 giorni sarà ripristinato per i viaggiatori in arrivo da Iran, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. L’Iraq è stato rimosso dall’elenco ed è stato precisato che l’ingresso sarà permesso a tutti i cittadini in possesso della green card.

L’accesso ai rifugiato sarà impedito per i prossimi 120 giorni, compresi quelli in arrivo dalla Siria - per i quali, nell’ordine precedente, il divieto era permanente.

Il nuovo ordine, se firmato oggi, sarà effettivo a partire dal 16 marzo prossimo.