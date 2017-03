Alfano risponde a Berlusconi: "Da Forza Italia rifiutano una proposta mai fatta"

Di Alessandro Guerra martedì 7 marzo 2017

Le dichiarazioni di Angelino Alfano in risposta a Silvio Berlusconi: "Forza Italia come taxi ha anche le ruote sgonfie: con la pressione all'11% non so quanta strada possa fare"

Con chi sarà alleato in futuro Angelino Alfano? Dopo l'annuncio dello scioglimento di Nuovo Centrodestra ("per fondare una nuova casa dei moderati"), non si è fatta attendere la risposta da parte di Forza Italia, scatenando così l'ennesimo scontro tra Alfano e il suo ex capo di governo e partito Berlusconi.

"Io ho sempre chiesto l'unione dei popolari e del centro moderato contro gli estremisti populisti e lepenisti. Invece, ora si dice che Forza Italia non è un taxi: ma chi ci vuol salire?", ha detto Alfano da Bruxelles.

Il ministro si riferisce alle parole di Silvio Berlusconi fatte in un'intervista a Il Tempo: "Forza Italia non è un taxi sul quale si sale e si scende secondo le convenienze del momento", aveva detto il Cavaliere.

Alfano, a a margine del Consiglio Esteri dell'Unione Europea, ha aggiunto: "Senza nessuna polemica verso Silvio Berlusconi, da Forza Italia rifiutano una proposta che nessuno ha mai fatto". Poi la stoccata, riprendendo proprio le parole di Berlusconi: "Peraltro Forza Italia come taxi ha anche le ruote sgonfie: con la pressione all'11% non so quanta strada possa fare".