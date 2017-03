Ue, varato il primo comando militare unificato

Di Alessandro Guerra martedì 7 marzo 2017

Federica Mogherini presenta il comando militare unificato dell'Unione Europea: "Questo è uno dei campi nei quali tradizionalmente siamo stati maggiormente divisi"

È stato varato il primo comando militare unificato dell'Unione Europea: non un esercito ma una sorta di piattaforma di coordinamento dei lavori militari dei 28 stati membri.

A parlarne ai giornalisti è stata o Federica Mogherini, Alta rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza: "Abbiamo deciso di mettere in piedi una capacità militare di pianificazione e di guida che sarà incaricata di missioni militari a mandato non esecutivo".

Il nuovo comando sarà operativo tra qualche settimana, Mogherini si è detta fiduciosa per l'inizitiva che prova a colmare una storica lacuna dell'Ue: "Questo è uno dei campi nei quali tradizionalmente siamo stati maggiormente divisi nella storia dell'Unione europea, è dagli anni Cinquanta che combattiamo nel settore della difesa".

L "ministra" europea di sicurezza e esteri spiega che "abbiamo preso oggi le prime decisioni operative e ciò è stato fatto in modo unanime con il consenso dei 28" e aggiunge che il comando vedrà impiegate una trentina di persone.