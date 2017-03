Merkel: "L'Europa deve mantenersi aperta"

Di Alessandro Guerra giovedì 9 marzo 2017

Le dichiarazioni di Angela Merkel al Bundestag: "L'Europa non deve mai arroccarsi, isolarsi, ritirarsi"

La cancelliera tedesca Angela Markel ha parlato questa mattina al Bundestag in vista del vertice europeo: "L'Europa deve mantenersi aperta", ha detto, aggiungendo che è necessario opporsi all'isolazionismo.

La linea tracciata da Merkel è chiara: "Anche se in alcune parti del mondo avanzano impostazioni protezionistiche, l'Europa non deve mai arroccarsi, isolarsi, ritirarsi". E ancora: "L'Europa deve conservare la sua apertura verso il mondo, anche proprio nello scambio commerciale".

La cancelliera non nasconde le "enormi difficoltà" scaturite dalla crisi, però si dice fiduciosa che "le prospettive di crescita sono migliori e anche meglio delle aspettative", non solo in Germania ma in tutta l'Unione Europea.

"Per noi qui in Germania non è mai abbastanza apprezzabile, il fatto che esista un diretto collegamento fra il buon futuro dell'Europa e un buon futuro della Germania", dichiara per poi ribadire che "solo se l'Europa sta bene, sta bene la Germania"