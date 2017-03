UK, Scozia: Nicola Sturgeon annuncia un nuovo referendum sull’indipendenza

Di Daniele Particelli lunedì 13 marzo 2017

Sturgeon ha anticipato che il nuovo referendum si terrà tra l’autunno 2018 e la primavera 2019, “prima che sia troppo tardi e dopo che saranno resi noti i termini della Brexit”.

UK, Scozia: Sturgeon non esclude un nuovo referendum sull'indipendenza La leader dello SNP, Nicola Sturgeon, mette pressione a Cameron, "minacciando" un nuovo referendum. La decisione potrebbe arrivare entro il 2016

La Scozia tornerà nuovamente al voto per la propria indipendenza dal Regno Unito. Ad annunciarlo oggi ci ha pensato il Primo Ministro della Scozia, Nicola Sturgeon, che aveva anticipato a più riprese questa possibilità negli ultimi mesi.

Il motivo è presto detto e legato a doppio filo al referendum per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, la cosiddetta Brexit. Il Governo del Regno Unito, ha spiegato Sturgeon, non ha fatto nulla per tentare di trovare un accordo con il Governo scozzese a proposito della Brexit e anche se qualcosa dovesse cambiare nel prossimo futuro “sarebbe comunque significativamente inferiore allo stato attuale delle cose”.

Se la Scozia può essere ignorata su una questione così importante come l’Unione Europea allora è chiaro che la nostra voce può essere ignorata in qualunque momento a proposito di qualunque argomento.

E, ancora:

Non possiamo più permetterci nessun cambiamento e per questo daremo agli scozzesi la possibilità di scegliere il tipo di cambiamento che vogliono.

Sturgeon ha anticipato che il nuovo referendum potrà tenersi tra l’autunno 2018 e la primavera 2019, “prima che sia troppo tardi e dopo che saranno noti i termini della Brexit”.