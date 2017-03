USA, l’agenzia britannica GCHQ nega di aver intercettato Donald Trump

Di Daniele Particelli venerdì 17 marzo 2017

"La recenti accuse sono assolutamente ridicole e dovrebbero essere ignorate".

USA, Trump accusa Obama: “Ha messo sotto controllo i miei telefoni” "Terribile. Ho appena scoperto che Obama ha tracciato le mie comunicazioni nella Trump Tower prima della vittoria. Non ha trovato niente. Questo è Maccartismo!"

Donald Trump continua ad essere convinto di esser stato intercettato da Barack Obama durante la campagna presidenziale e dopo la prima ondata di accuse, non supportate da alcuna prova e respinte a gran voce dall’intera intelligence USA, in queste ore è tornato all’attacco.

É stato il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer a puntare il dito contro il Government Communications Headquarters (GCHQ), l’agenzia governativa britannica che si occupa anche di spionaggio e controspionaggio. Spicer ha citato l’ex giudice Andrew Napolitano e le fonti che avrebbero rivelato il coinvolgimento del GCHQ nell’intercettazione di Donald Trump a Fox News:

Tre fonti di intelligence hanno informato Fox News che il Presidente Obama è uscito dalla catena di comando. Non ha usato la NSA, non ha usato la CIA, non ha usato l’FBI e non ha usato il Dipartimento di Giustizia. Ha usato il GCHQ.

L’ex Presidente Obama, secondo quanto sostento da Spicer - e per estensione dallo stesso Trump - avrebbe chiesto all’intelligence del Regno Unito di mettere sotto controllo le comunicazioni della Trump Tower di New York durante la campagna presidenziale. Accuse pesanti, anche stavolta non supportate da prove se non le dichiarazioni di fonti non esplicitate.

Un portavoce del GCHQ ha già provveduto a smentire tutto: