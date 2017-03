Elezioni in Germania 2017, plebiscito per Schulz: guiderà l'SPD contro la CDU di Angela Merkel

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 20 marzo 2017

Martin Schulz sarà il candidato SPD contro Angela Merkel.

Sarà ufficialmente Martin Schulz, ex presidente del Parlamento UE, a sfidare alla guida di SPD la CDU di Angela Merkel alle elezioni tedesche in programma il prossimo settembre: l'incoronazione è avvenuta domenica a Berlino, al congresso dei socialdemocratici dove Schulz ha preso il 100% dei delegati ed ottenuto leadership e candidatura.

Si tratta quindi di autentico plebiscito per l’ex presidente dell’Europarlamento Martin Schulz che è stato eletto con tutti i 605 voti dei delegati al Congresso straordinario di Berlino: è la prima volta che un candidato alla guida dell’Spd ottiene un simile risultato: Schulz ha battuto il record storico di 99,71% ottenuto nel 1948 da Kurt Schumacher.

“Vogliamo far diventare l’Spd il primo partito alle elezioni parlamentari e credo che questo sia il primo passo per conquistare la Cancelleria: diventerò Cancelliere”

ha dichiarato il 61enne Schulz, che anche ha ribadito il suo impegno per una “svolta a sinistra” che restituisca un’identità al partito, attualmente parte di una Grosse Koalition con i cristiano-democratici di Angela Merkel.

Schulz – che i sondaggi danno attualmente testa testa con la Merkel, un risultato impensabile solo fino a pochi mesi fa – non ha però presentato le basi programmatiche per un possibile futuro governo, rimandando la questione ad un ulteriore congresso che si dovrebbe svolgere a giugno. Un punto fermo però lo ha subito voluto mettere sulla questione turca: “Il governo tedesco deve avere un atteggiamento chiaro con Ankara”, ha detto Schulz. “Bisogna dire chiaramente a Erdogan che così non va”.