Centrodestra, Toti apre a Salvini: la coalizione si farà?

Toti spariglia e apre a Salvini: "Facciamo un partito-coalizione come i labour inglesi, come i repubblicani negli USA".

È una vera e propria apertura su tutti i fronti quella del forzista Giovanni Toti nei confronti del leghista Matteo Salvini, intento in queste settimane a tessere le fila di una nuova coalizione di centrodestra per le prossime elezioni.

Toti, dopo diversi giudizi e commenti molto poco lusinghieri verso il leghista, ha aperto la possibilità di creare un partito-coalizione con cui presentarsi alle urne:

“Quello che a me piacerebbe è cominciare a pensare a semplificare la vita politica di questo Paese e mantenere quella vocazione maggioritaria bipolare che ha sempre avuto la seconda Repubblica dalla discesa in campo di Berlusconi. Mi piacerebbe poter pensare come le grandi democrazie anglosassoni a un partito unito, a un partito-coalizione dove tutti i partiti si possano inserire con tutte le proprie anime. Se per arrivare a questo si deve passare anche da una federazione stretta che si dia delle regole più cogenti e coerenti per rimettere insieme il nostro centrodestra e candidarlo davvero alla guida del Paese, ben venga”