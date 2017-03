USA, al bando alcuni oggetti elettronici a bordo degli aerei in arrivo dal Medio Oriente

Di Daniele Particelli martedì 21 marzo 2017

Tutti i dispositivi elettronici più grandi di uno smartphone dovranno essere conservati nel bagaglio da mettere in stiva.

Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha imposto un nuovo divieto nei confronti dei passeggeri in arrivo negli USA da otto Paesi del Medio Oriente. Stavolta non sono le persone a venir prese direttamente di mira, ma i dispositivi elettronici che queste portano con sé.

Gli estremisti, secondo quanto annunciato stamattina dal Dipartimento, sono sempre alla ricerca di “metodi innovativi” per abbattere gli aerei e per questo motivo, secondo lo stesso dipartimento, le bombe potrebbero essere nascoste in computer, tablet, videocamere, lettori DVD e videogiochi elettronici. Da qui il divieto imposto oggi per nove compagnie aeree:



Royal Jordanian

Egypt Air

Turkish Airlines

Saudi Arabian Airlines

Kuwait Airways

Royal Air Maroc

Qatar Airways

Emirates

Etihad Airways



Queste, nei voli in partenza dai seguenti aeroporti



Queen Alia International, Amman, Jordan

Cairo International Airport, Egitto

Ataturk Airport, Istanbul, Turchia

King Abdulaziz International, Jeddah, Arabia Saudita

King Khalid International, Riyadh, Arabia Saudita

Kuwait International Airport

Mohammed V International, Casablanca, Marocco

Hamad International, Doha, Qatar

Dubai International, Emirati Arabi Uniti

Abu Dhabi International, Emirati Arabi Uniti



dovranno impedire ai passeggeri di portare in cabina i dispositivi elettronici più grandi di uno smartphone. Tutti gli altri dispositivi elettronici - dai computer portatili ai tablet, passando per quelli già citati - dovranno essere conservati nel bagaglio da mettere in stiva.

Il divieto non ha una scadenza ed già entrato in vigore: da questa mattina le compagnie aeree citate dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti avranno 96 ore di tempo per adeguarsi alle nuove regole.