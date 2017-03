Celebrazione dei 60 anni dei trattati UE

Di Andrea Spinelli Barrile mercoledì 22 marzo 2017

Il Presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo stabilizzante dell'UE a 60 anni dalla firma dei trattati che ne costituirono il progetto.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto oggi alla Camera dei Deputati in occasione della celebrazione dei trattati di Roma, che sabato culminerà con il summit di tutti i leader europei previsto al Campidoglio e, in serata, al Quirinale.

I Trattati di Roma, firmati 60 anni fa nella capitale italiana, sono considerati non a torto le fondamenta sulle quali costruire il progetto europeo di Unione Europea, che per decenni ha garantito agli europei pace, stabilità e sostanziale prosperità economica. Si tratta, come ha evidenziato il Capo dello Stato, di un processo di unificazione "basato non sull’egemonia del più potente ma su uno sviluppo pacifico per mezzo di istituzioni federali e democratiche".

“Capovolgendo l’espressione attribuita a Massimo d’Azeglio verrebbe da dire: ‘Fatti gli europei è ora necessario fare l’Europa’. Sono le persone, infatti,particolarmente i giovani, che già vivono l’Europa, ad essere la garanzia della irreversibilità della sua integrazione. Verso di essi vanno diretti l’attenzione e l’impegno dell’Unione”

ha dichiarato Mattarella in Aula.

"Oggi l'Europa appare quasi ripiegata su se stessa. Spesso consapevole, nei suoi vertici, dei passi da compiere, eppure incerta nell'intraprendere la rotta. Come ieri, c'è bisogno di visioni lungimiranti, con la capacità di sperimentare percorsi ulteriori e coraggiosi. [...] L'Europa che abbiamo conosciuto in questi anni - ha concluso il Capo dello Stato - è stata uno strumento essenziale di stabilità e di salvaguardia della pace, di crescita economica e di progresso, di affermazione di un modello sociale sin qui ancora ineguagliato, fatto di diritti e civiltà".

La Lega Nord ha invece inscenato una protesta davanti a Montecitorio approfittando delle poco felici parole pronunciate dal presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem e per riproporre la propria politica sovranista e proponendo l'uscita dall'Euro.