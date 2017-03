Attacco Londra, il sindaco Khan: "Non saremo mai intimiditi dal terrorismo" - video

Di Alessandro Guerra giovedì 23 marzo 2017

Le dichiarazioni del sindaco di Londra e della premier Theresa May dopo l'attacco a Westminster

A stretto giro dopo l'attacco di Westminster, è arrivata la reazione ferma del sindaco di Londra Sadiq Khan. In un video-messaggio pubblicato su Facebook, il primo cittadino ha detto che la città non si farà mai intimidire dal terrorismo.

"Il mio cuore è con quelle persone che hanno perso i loro cari. Sono grato a tutti i londinesi, alla polizia e all'apparato di emergenza che hanno mostrato enorme coraggio in circostanze di eccezionale difficoltà", ha detto.

Khan sottolinea che Londra è e sarà una metropoli unita: "La nostra città rimane la più sicura del mondo, Londra è la città migliore del mondo e saremo uniti contro chi vuole farci del male e distruggere il nostro stile di vita. I londinesi non saranno mai intimiditi dal terrorismo".

Il primo ministro britannico Theresa May è sulla stessa linea del sindaco: "La location di questo attacco non è accidentale. Il terrorista ha scelto di colpire nel cuore della nostra capitale, dove persone di tutte le nazionalità, religioni e culture si uniscono per celebrare i valori della libertà, democrazia e libertà di parola. Queste strade di Westminster sono sede del più antico parlamento, con lo spirito della libertà che riecheggia in alcuni angoli più remoti del pianeta".

Già da ieri la premier annunciava per oggi una giornata come tutte le altre: "Domattina il parlamento si riunirà come previsto. Ci riuniremo come persone normali, come londinesi e altri provenienti da tutto il mondo che sono venuti qui per visitare questa grande città si alzeranno e vivranno la loro giornata in modo normale. Saliranno sui treni, lasceranno i loro hotel e cammineranno per queste strade. Vivranno la loro vita. E tutti assieme andremo avanti, senza mai cedere al terrore e senza permettere che l'odio e il male ci dividano".