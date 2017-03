Papa Francesco ai leader UE: “L’Europa è un modo di concepire l’uomo”

"Ogni buon progetto guarda al futuro e il futuro sono i giovani, chiamati a realizzare le promesse dell’avvenire".

Ieri, alla vigilia delle celebrazioni per il 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, Papa Francesco ha incontrato in Vaticano i 27 Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea, riuniti alle 18.00 presso la Sala Regia del Palazzo Apostolico.

All’udienza, tra gli altri, hanno preso parte il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junker. Nel lungo discorso che ha seguito l’intervento di Paolo Gentiloni e di Tajani, Papa Francesco ha ricordato quel 25 marzo 1957:

Ritornare a Roma sessant’anni dopo non può essere solo un viaggio nei ricordi, quanto piuttosto il desiderio di riscoprire la memoria vivente di quell’evento per comprenderne la portata nel presente. Occorre immedesimarsi nelle sfide di allora, per affrontare quelle dell’oggi e del domani. Con i suoi racconti, pieni di rievocazioni, la Bibbia ci offre un metodo pedagogico fondamentale: non si può comprendere il tempo che viviamo senza il passato, inteso non come un insieme di fatti lontani, ma come la linfa vitale che irrora il presente. Senza tale consapevolezza la realtà perde la sua unità, la storia il suo filo logico e l’umanità smarrisce il senso delle proprie azioni e la direzione del proprio avvenire.

Il 25 marzo 1957 fu una giornata carica di attese e di speranze, di entusiasmo e di trepidazione, e solo un evento eccezionale, per la portata e le conseguenze storiche, poteva renderla unica nella storia. La memoria di quel giorno si unisce alle speranze dell’oggi e alle attese dei popoli europei che domandano di discernere il presente per proseguire con rinnovato slancio e fiducia il cammino iniziato.