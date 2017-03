Gentiloni da Trump: incontro alla Casa Bianca il 20 aprile

Di Alessandro Guerra lunedì 27 marzo 2017

Fissata la visita di Paolo Gentiloni alla Casa Bianca. Un mese dopo ci sarà il G7 di Taormina

È stata fissato oggi nell'agenda di governo l'incontro a Washington tra il premier italiano Paolo Gentiloni e il presidente americano Donald Trump.

La visita americana del nostro presidente del consiglio è in programma per la terza settimana d'aprile, mentre l'incontro ufficiale tra Gentiloni e Trump alla Casa Bianca avverrà giovedì 20 aprile.

Non sono note al momento altre eventuali tappe del viaggio americano di Gentiloni.

Solo pochi giorni fa, l'ultimo leader europeo a far visita a Trump è stata Angela Merkel.

Il seguente incontro tra Gentiloni e Trump sarà invece circa un mese dopo, stavolta sarà la prima visita italiana del presidente degli Stati Uniti: è in programma infatti per il 26 e 27 maggio di quest'anno il G7 a Taormina, dove ci saranno anche Justin Trudeau, Shinzō Abe, Angela Merkel, Theresa May e il presidente francese che sarà eletto pochi giorni prima.