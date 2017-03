Virginia Raggi ai giornalisti: "Momento difficile, sono con voi"

Raggi apre ai giornalisti: "Sto con voi".

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha aperto, oggi pomeriggio, l'assemblea degli iscritti all'Associazione Stampa Romana:



"Benvenuti, so che è un momento non particolarmente facile per voi e so che la professione del giornalista è una professione molto importante, vi auguro di riuscire sempre a farla al meglio. E vi auguro di riuscire anche a superare questo momento difficile. Noi siamo qui quando vi serve e ci auguriamo di poter collaborare sempre al meglio"