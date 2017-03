Brexit: May firma lettera notifica, oggi la consegna a Tusk

"Un salto nell'ignoto". Così il titolo sulla prima pagina di oggi del Guardian, a segnare un'altra giornata storica nella strada che porta alla Brexit.

Ieri, il primo ministro britannico Theresa May ha firmato la lettera per la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Il momento della firma è stato immortalato dai fotografi ed è l'immagine di copertina nei giornali di tutto il mondo.

"È uno dei momenti più importanti nelle recente storia del Regno Unito", ha detto la premier britannica, che ha aggiunto: "Noi siamo una grande unione di popolo e nazioni con una storia orgogliosa e un luminoso futuro. E, ora, che è stata presa la decisione di lasciare l'Ue, è tempo di unirci".

Il prossimo passo formale è la consegna della lettera da parte dell'ambasciatore britannico al presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. La consegna avverrà oggi alle ore 13.20, come indicato dallo stesso Tusk nel suo tweet di stamattina.

At 13.20 today, UK #Brexit notification letter (article 50) will be handed to me by Ambassador Tim Barrow: https://t.co/HYCdJfmuLH pic.twitter.com/FBcAx8MSon