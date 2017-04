Gentiloni al Forum di Confcommercio: "Lavoriamo per far scendere le tasse"

Di Alessandro Guerra sabato 1 aprile 2017

Le dichiarazioni di Paolo Gentiloni al Forum Confcommercio 2017 su tasse e sul decreto Minniti

Intervento del premier Paolo Gentiloni al Forum di Confcommercio a Cernobbio. Tra temi trattati dal capo dell'esecutivo quello della crescita e le polemiche sul decreto Minniti.

"Lavoriamo per abbassare la pressione fiscale e favorire la crescita", questi i messaggi di Gentiloni agli italiani. "Bisogna ricostruire un clima di fiducia nel Paese. In questo momento l'urgenza è proprio la fiducia che ci può consentire di far lievitare la crescita", ha aggiunto.

Come si esce dalla crisi? "Solo aumentando la domanda interna riusciremo a garantire una ripresa massiccia della nostra economia, solo così si esce definitivamente dalla crisi e l'Italia riparte davvero".

Gentiloni promette "misure economiche che proseguono il percorso di riduzione della pressione fiscale avviato in questi tre anni... noi continueremo a lavorare per la riduzione della pressione fiscale, lo faremo in primavera e in autunno, forse in autunno sarà un po' più difficile che in primavera ma lo faremo con le mostre misure".

Sul decreto Minniti e sulle polemiche sul suo profilo ritenuto da molti illiberale, Gentiloni ha detto: "Non è così, non sarebbe stato approvato da questo governo o firmato dal presidente della Repubblica. Abbiamo il diritto di avere un Paese in cui le città sono luoghi in cui ci si sente protetti".

Foto: Flickr Palazzo Chigi