Enrico Letta: "Andare a votare con questa legge è un suicidio"

Di Alessandro Guerra sabato 1 aprile 2017

Enrico Letta alla presentazione del suo libro: "Sarebbe un suicidio per il nostro Paese andare al voto con questa legge elettorale"

L'ex premier Enrico Letta usa parole dure per commentare l'attuale legge elettorale e gli scenari aperti in vista delle prossime elezioni politiche.

Nel corso di uno degli incontri organizzati per presentare il suo nuovo libro "Contro venti e maree", Letta ha parlato di "suicidio" per l'Italia in caso di voto con una legge con liste bloccate.

"Sarebbe un suicidio per il nostro Paese andare al voto con questa legge elettorale che espropria i cittadini del potere di scegliere i propri parlamentari... è una legge che reitera questo sconcio delle liste e capi lista bloccati", queste le parole di Letta.

L'ex presidente del consiglio si trovava questa mattina a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. "Credo che ci sia bisogno di cambiare la legge elettorale per dare ai cittadini la libertà di fare delle scelte dei propri rappresentanti e non condannare il paese all'ingovernabilità", ha aggiunto.

I margini di manovra ci sarebbero, secondo l'opinione di Letta: "Ci sono mesi e mi auguro non si debba assistere a questo suicidio annunciato perché sarebbe condannare il paese ad una legislatura di instabilità e di blocco totale".